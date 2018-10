Mehr als 1.400 Tote bei Tsunami-Katastrophe in Indonesien

Quelle: Reuters Mehr als 1.400 Tote bei Tsunami-Katastrophe in Indonesien (Bild vom 2.10.2018)

Die Zahl der Todesopfer bei den Erdbeben und dem folgenden Tsunami in Indonesien klettert immer weiter in die Höhe. Die nationale Katastrophenschutzbehörde sprach am Mittwoch von mehr als 1.400 Toten. Mehr als 2.500 Menschen wurden auf der Insel Sulawesi schwer verletzt und müssen deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Mindestens 113 Menschen sind offiziell vermisst gemeldet.