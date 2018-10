´ne Tafel Rittersport, bitte: Pferd entkommt Reiter und besucht eine französische Bar

Quelle: AFP ´ne Tafel Rittersport, bitte: Pferd entkommt Reiter und besucht eine französische Bar (Symbolbild)

Letzte Woche ist in der französischen Gemeinde Chantilly unweit von Paris ein junges Rennpferd seinem Reiter entkommen und lief in eine Bar für Sportwetten hinein. Die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen, wie die erschrockenen Kellner und Kunden versuchen, sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Das Pferd rannte am Tresen entlang, drehte dann kurzerhand um und lief wieder auf die Straße hinaus. Verletzt wurde niemand.