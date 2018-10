Dschihadistenring in spanischen Gefängnissen zerschlagen: 25 Verdächtige in 17 Haftanstalten

Spanische Sicherheitskräfte haben in verschiedenen Gefängnissen des Landes eine kriminelle Gruppe zerschlagen, die Verbindungen zur Terrororganisation "Islamischer Staat" gehabt haben soll. Die 25 Verdächtigen hätten in insgesamt 17 Haftanstalten versucht, andere Gefängnisinsassen für ihre Sache zu rekrutieren und zu radikalisieren, teilte das Innenministerium in Madrid am Dienstag mit.