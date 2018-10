Pentagon erhält Post mit hochgiftigem Rizin

Quelle: Reuters

In der Poststelle des US-Pentagon sind mehrere Briefe mit dem Giftstoff Rizin entdeckt worden. Die Substanz sei bei der Prüfung der eingehenden Post gefunden worden, teilte Pentagon-Sprecher Rob Manning am Dienstag mit. Die Umschläge würden nun von der Bundespolizei FBI weiter untersucht. Alle am Montag eingegangene Post befinde sich derzeit in Quarantäne. Es bestehe keine Gefahr für Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums.