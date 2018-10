Deutschland hilft Katastrophen-Opfern in Indonesien

Quelle: Reuters

Nach den Erbeben und dem verheerenden Tsunami in Indonesien stellt Deutschland 1,5 Millionen Euro Soforthilfe für die Katastrophenregion bereit. "Sind in engem Kontakt mit Hilfsorganisationen und der indonesischen Regierung, um Bedarf vor Ort festzustellen und Unterstützung zu koordinieren", hieß es in einem Tweet des Auswärtigen Amts am Dienstag. Deutschland stehe an der Seite Indonesiens.