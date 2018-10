Slowakei eröffnet Strafverfahren zu Vietnamesen-Entführung

Nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes aus Berlin nach Vietnam hat die slowakische Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenaussagen hätten den Verdacht erhärtet, dass ein slowakisches Regierungsflugzeug involviert gewesen sei, berichtete die slowakische Tageszeitung "Dennik N" (Dienstag).

Der Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh war im Juli 2017 in Berlin in ein Auto gezerrt und verschleppt worden. Später wurde er in Vietnam zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Das Berliner Kammergericht sah den vietnamesischen Geheimdienst am Werk und verurteilte im Juli einen in Tschechien gefassten Tathelfer zu einer Haftstrafe. Der Fall belastet das Verhältnis Deutschlands zu Vietnam. (dpa)

