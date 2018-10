Koalition einigt sich auf Maßnahmen-Paket in Dieselkrise

Koalition einigt sich auf Maßnahmen-Paket in Dieselkrise

Die Spitzen der großen Koalition haben sich auf ein Maßnahmenpaket gegen Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten geeinigt. Beschlossen wurde ein "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten", wie am frühen Dienstagmorgen nach knapp sechsstündigen Beratungen in Berlin mitgeteilt wurde.