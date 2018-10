"Mini-Urlaub" mitten am Werktag: Finnland animiert Arbeitnehmer zunehmend zum Mittagsschlaf

Quelle: www.globallookpress.com "Mini-Urlaub" mitten am Werktag: Finnland animiert Arbeitnehmer zunehmend zum Mittagsschlaf (Symbolbild)

In der finnischen Hauptstadt engagieren immer mehr Arbeitgeber sogenannte Coaches für Mittagsruhe für ihre Untergebenen. Zahlreiche Firmen in Helsinki stellen spezielle Tutoren ein, unter deren wachsamer Aufsicht ihre Mitarbeiter sich mitten im Arbeitstag eine halbe Stunde Schlaf gönnen sollen. Diese Tendenz fasst allmählich sowohl in Büros als auch in Schulen und Kirchen festen Fuß.