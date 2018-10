Das Leben ist kein Spiel: Gamer treffen sich zum ersten Mal live – um todkranken Freund zu besuchen

Heutzutage kann man Freunde finden, ohne sie je persönlich zu treffen. Eine traurige und zugleich rührende Geschichte brachte sechs Online-Freunde in der realen Welt zusammen. Der 19-jährige David Miller erzählte sie auf der Internet-Plattform Reddit.

Eigentlich kannten die sechs Freunde einander schon seit mehreren Jahren: Die jungen Männer haben sich durch Online-Spiele kennengelernt und wurden bald Freunde. Obwohl sie viel Zeit miteinander im Internet verbrachten, haben sie sich noch nie persönlich getroffen. In diesem Sommer erfuhren die Freunde aber, dass bei einem Jungen aus der Gruppe das Ewing-Sarkom, also ein bösartiger Tumor, diagnostiziert wurde. So erkannten die Jungen auf einmal, dass die Zeit ihrer Freundschaft begrenzt war. Der 23-jährige todkranke Joe befand sich im Krankenhaus, als ihn seine Internet-Freunde zum ersten Mal persönlich besuchten.

Diese Geschichte wurde über 148.000-mal geliked und führte dazu, dass auch andere Reddit-Nutzer rührende Geschichten über ihre Internet-Freunde erzählen.

