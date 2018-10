China sagt Sicherheitskonferenz mit den USA ab

Quelle: Reuters China streicht Sicherheitskonferenz mit den USA (Symbolbild)

Am Montag hat China angekündigt, die Verhandlungen zu Fragen der Sicherheit mit den USA ausfallen zu lassen, die für den Oktober geplant waren. Dies kommt nur wenige Tage nachdem es seitens China geheißen hat, die Anspannung in den Beziehungen der beiden Länder werde keinerlei negative Konsequenzen haben. Ein hoher US-Diplomat gab dies anonym bekannt. An den Gesprächen hätten seitens der USA Verteidigungsminister James Mattis und Außenminister Michael Pompeo teilnehmen sollen.