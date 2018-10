Deutsche Urlauber bei Tsunami-Katastrophe unverletzt

Quelle: Reuters Deutsche Urlauber bei Tsunami-Katastrophe unverletzt

Auf der indonesischen Insel Sulawesi hat eine Gruppe deutscher Urlauber die Tsunami-Katastrophe unverletzt überstanden. In einem Tauchresort an der Spitze der Bucht von Palu, das von Deutschen geleitet wird, halten sich derzeit knapp zwei Dutzend Touristen auf, größtenteils deutsche Bundesbürger. Die Tauchlehrerin Anna Kirstein sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag am Telefon: "Wir hatten großes Glück. Keiner unserer Gäste ist verletzt." Allerdings kommt bislang niemand von dort weg.