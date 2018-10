Indonesischer Fluglotse, der trotz Erdbeben im Tower blieb bis letzter Flieger abhob, ist gestorben

Quelle: Reuters Ein Verletzter wird per Militärflugzeug vom Flughafen im indonesischen Palu, Mutiara Sis Al Jufri, evakuiert. Rettungs- und militärische Transportmaschinen können den Flughafen immer noch anfliegen.

Ein wahrer Held bis in den Tod: Der junge indonesische Fluglotse Anthonius Gunawan Agung ist am Freitag dem 28.09. als Letzter im Flugsicherungsturm des Flughafens von Palu in Indonesien geblieben, um der letzten Passagiermaschine zum sicheren Start zu verhelfen – obwohl das vom Erdbeben erschütterte Gebäude kurz vor dem Zusammenbruch stand und alle Kollegen geflohen waren. Nach Erfüllung seiner Pflicht ergriff auch Agung die Flucht, hat sich dabei jedoch tödlich verletzt.