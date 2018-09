Kim Jong-un schenkt Südkoreas Staatschef zwei Hunde

Als weiteres Zeichen der Annäherung zum Nachbarland hat Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in ein Paar weißer Jagdhunde aus seiner Heimat geschenkt. Das männliche und weibliche Exemplar der nordkoreanischen Hunderasse Pungsan sollen künftig auf dem Gelände des Präsidentenpalastes leben, teilte das Präsidentenamt in Seoul am Sonntag mit. Die etwa einjährigen Hunde, Songgang und Gomi, seien am Donnerstag im Grenzort Panmunjom im Empfang genommen worden.