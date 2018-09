Tsunami-Katastrophe in Indonesien: Frau nach zwei Tagen aus eingestürztem Hotel gerettet

Quelle: AFP Tsunami-Katastrophe in Indonesien: Frau nach zwei Tagen aus eingestürztem Hotel gerettet

Zwei Tage nach der Tsunami-Katastrophe in Indonesien ist in der Stadt Palu eine Frau aus einem eingestürzten Hotel gerettet worden. Die Frau wurde am Sonntag aus dem zweiten Stock des Hotels "Ria-Ria" gezogen. Das Gebäude mit sieben Stockwerken war nach der Flutwelle zusammengebrochen. Befürchtet wird, dass in den Trümmern noch Dutzende Gäste verschüttet sind.