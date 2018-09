27 Menschen sterben im Iran an Alkoholvergiftung

Im Iran sind 27 Menschen an einer Alkoholvergiftung gestorben. 15 weitere schwebten am Wochenende nach Angaben des nationalen Rettungsdienstes noch in Lebensgefahr. Demnach wurden in den vergangenen Tagen 290 Menschen in vier iranischen Provinzen wegen Konsums von angeblich gepanschtem Alkohol in Krankenhäuser gebracht.