Familie von Francisco Franco will Diktator in Madrider Kathedrale begraben

Quelle: www.globallookpress.com Familie von Francisco Franco will Diktator in Madrider Kathedrale begraben

Die Familie von Francisco Franco will dem spanischen Diktator im Falle einer Umbettung der Leiche in der Almudena-Kathedrale im Zentrum Madrids eine neue letzte Ruhestätte geben. Die Familie betrachte die von der sozialistischen Regierung angekündigte Umbettung aber weiterhin als "verfassungswidrig", heißt es in einem Schreiben der Franco-Enkel an das Justizministerium.