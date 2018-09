Iran bestreitet Bedrohung von US-Einrichtungen in Irak

Quelle: AFP Iran bestreitet Bedrohung von US-Einrichtungen in Irak (Archivbild)

Der Iran hat kategorisch bestritten, für die angebliche Bedrohung des US-Konsulats in Basra und anderer US-amerikanischer Einrichtungen im Irak verantwortlich zu sein. "Die amerikanischen Vorwürfe diesbezüglich sind grundlos und Teil ihrer abenteuerlichen Politik im Irak", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Samstag. Der Iran verurteile Angriffe auf diplomatische Einrichtungen, zumal er in der südirakischen Stadt Basra selbst Zielscheibe solcher Angriffe gewesen sei.