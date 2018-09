Proteste gegen Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro in Brasilien

Der bei einem Messerangriff verletzte brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro hat das Krankenhaus verlassen. Indes gingen in mehrere brasilianischen Städten Tausende Menschen auf die Straßen, um gegen den rechtsextremen Ex-Militär zu demonstrieren. Vor allem Frauenverbände riefen zu Protesten unter dem Motto "Ele não" (auf Deutsch "Der nicht") auf. Auch in den sozialen Netzwerken machten die Verbände gegen rassistische und frauenverachtende Aussagen des 63-Jährigen mobil.

In der Wirtschaftsmetropole São Paulo protestierten mehrere Tausend Menschen. In der Hauptstadt Brasilia mischten sich die Proteste mit einer Kundgebung des Präsidentschaftskandidaten der Arbeiterpartei (PT), Fernando Haddad. Er trat an die Stelle von Ex-Präsident Inácio Lula da Silva, der wegen Korruption zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war.

Die Präsidentenwahl in Brasilien ist für den 7. Oktober geplant. Jair Bolsonaro ist dafür bekannt, dass er gegen Homosexuelle und Schwarze hetzt und die Militärdiktatur (1964-1985) verherrlicht. (dpa)

Mehr zum Thema - Brasilianischer Präsidentschaftskandidat bei Wahlkampfveranstaltung mit Messer attackiert