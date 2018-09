Hunderte Häftlinge brechen nach Erdbeben in Indonesien aus

Quelle: Reuters Hunderte Häftlinge brechen nach Erdbeben in Indonesien aus (Symbolbild)

Das schwere Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi hat die Mauern eines Gefängnisses in der Stadt Palu zum Einsturz gebracht. Mehrere hundert Häftlinge hätten daraufhin die Gelegenheit genutzt und seien geflohen, berichteten örtliche Medien am Samstag. In der Haftanstalt hätten 560 Menschen eingesessen, mehr als die Hälfte sei entkommen.