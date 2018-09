Panne bei Weinkellerei in Italien: 30.000 Liter Prosecco fließen auf Asphalt

© © L'enoteca Zanardo Giussano / Facebook Panne bei Weinkellerei in Italien: 30.000 Liter Prosecco fließen auf Asphalt

In einer italienischen Weinkellerei ist es zu einer spektakulären Panne gekommen. Wegen zu hohen Drucks in einem Tank flossen rund 30.000 Liter Prosecco auf den Asphalt und überfluteten das Betriebsgelände. Das Missgeschick ereignete sich am Donnerstag in Conegliano Veneto in der Provinz Treviso.