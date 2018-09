Astronomische Uhr am Prager Altstädter Rathaus läuft nach langer Pause wieder rund

Quelle: www.globallookpress.com Astronomische Uhr am Prager Altstädter Rathaus läuft nach langer Pause wieder rund (Archivbild)

Die einzigartige astronomische Uhr am Prager Altstädter Rathaus ist nach der neunmonatigen Restaurierung feierlich wieder in Betrieb genommen worden. Das mehr als 600 Jahre alte Wunderwerk der Mechanik setzte sich am Freitag in Bewegung. Die zwölf Apostelfiguren drehten sich zur Freude Hunderter Touristen an ihren beiden Fenstern vorbei. Es gab Applaus.