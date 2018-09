Heiko Maas sagt zusätzliche 116 Millionen Euro für syrische Flüchtlinge zu

Quelle: Reuters Heiko Maas sagt zusätzliche 116 Millionen Euro für syrische Flüchtlinge zu (Archivbild)

Bundesaußenminister Heiko Maas hat 116 Millionen Euro zusätzliche Hilfe für syrische Flüchtlinge in Jordanien und im Libanon zugesagt. Damit schließe Deutschland die derzeitige Finanzierungslücke beim Flüchtlingshilfswerk UNHCR zur Hälfte, erklärte der SPD-Politiker am Freitag in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung. Der deutsche Außenminister betonte, dass nun endlich ein politischer Prozess in Syrien in Gang gebracht werden müsse.