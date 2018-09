Tsunami sucht indonesische Küstenstadt heim - gleich nach Entwarnung der Regierung

Bei einem Tsunami sind auf der indonesischen Insel Sulawesi am Freitag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Über die Uferpromenade der Küstenstadt Palu brach nach einem starken Erdbeben eine hohe Welle herein - gleich nachdem lokale Behörden eine Tsunami-Entwarnung gegeben hatten. Nach Angaben der Behörden riss sie Dutzende Häuser mit. Viele Anwohner gerieten in Panik. Betroffen waren auch andere Ortschaften. Das genaue Ausmaß der Schäden war auch nach Stunden noch unklar.