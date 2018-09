Messerattacke in Ravensburg – drei Menschen verletzt, einer in Lebensgefahr

Quelle: www.globallookpress.com Messerattacke in Ravensburg – drei Menschen verletzt, einer in Lebensgefahr (Symbolbild)

Ein Mann hat in der Innenstadt von Ravensburg drei Menschen mit einem Messer schwer verletzt, einen davon lebensgefährlich. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnte der Angreifer nach dem Vorfall am Freitag gefasst werden. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Sein Motiv war zunächst nicht bekannt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.