Fataler Arbeitsunfall: Maschine mit Klingen saugt Inder ein

Fataler Arbeitsunfall: Maschine mit Klingen saugt Inder ein

Am Mittwochmorgen hat sich ein schrecklicher Arbeitsunfall in einer Fabrik in Noida, einer indischen Stadt in der Nähe von Delhi, ereignet. Ein 25-jähriger Mann wurde in einer Plastikfabrik getötet, nachdem er von einer großen Maschine, die er gereinigt hatte, eingesaugt wurde. Laut Polizei säuberte der Mann, der als Wajid identifiziert wurde, gerade die Maschine mit Klingen, als jemand diese einschaltete und sie den Mann eingesaugte.