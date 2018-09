100.000 Kilo in zwei Jahren - Bewohner einer spanischen Stadt wollen gemeinsam abnehmen

Eine kleine Stadt im Nordwesten Spaniens hat sich vorgenommen, bis Anfang 2020 ganze 100.000 Kilogramm abzunehmen. Der Arzt Carlos Pineiro, der die volle Unterstützung der lokalen Regierung genießt, rief ein Programm ins Leben, um die Einwohner der Stadt Narón zum Sport zu motivieren. Der 63-Jährige erklärt, dass Menschen im 21. Jahrhundert vergessen hätten, dass sie zum Gehen gemacht sind. Auch die Bürgermeisterin und ihre Gemeinderäte ließen sich öffentlich wiegen.

Das Abnehmprogramm bietet personalisierte Diäten und Fitnessprogramme für diejenigen, die abnehmen wollen. Hin und wieder kommen alle Teilnehmer in die Gesundheitszentren der Stadt, um sich zu wiegen. Auch die Restaurants der Stadt haben sich der gesunden Lebensweise angeschlossen und kochen jetzt gesündere Gerichte auf Grundlage von Fischgerichten und Meeresfrüchten. Die Schüler der Jorge Juan Schule werden motiviert, sich gesund zu ernähren. "In den Pausen gehen wir zur Uferstraße spazieren", sagt Maria Jose Cazorla, eine Lehrerin, die letztes Jahr 14 Kilo verloren hat.

Die 40.000 Einwohner große Stadt in der Gemeinschaft Galicien hat 9.000 übergewichtige Bewohner und weitere 3.000, die an Fettsucht leiden. Galicien ist für seine Gastronomie bekannt und hat landesweit mit der höchsten Anzahl an Fettleibigen zu kämpfen. Auch das regnerische Wetter trage dazu bei, dass Menschen öfter zu Hause bleiben und mehr Kalorien verspeisen, so Pineiro.