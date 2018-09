Bereits 64 Baumhäuser im Hambacher Forst demontiert - Räumung verläuft ruhig

Im Braunkohlegebiet Hambacher Forst will die Polizei am Donnerstag ein weiteres Baumhausdorf räumen. Nach Angaben eines Polizeisprechers sollen im Laufe des Tages "so viele wie möglich" der Baumhütten im Dorf "Lorien" beseitigt werden.