Messerattacke auf Schüler mit neun Toten: Angreifer hingerichtet

Quelle: Reuters Messerattacke auf Schüler mit neun Toten: Angreifer hingerichtet (Symbolbild)

Ein 28-jähriger, der bei einer Messerattacke in Nordchina neun Schüler getötet hat, ist hingerichtet worden. Die wegen Mordes im Juli verhängte Todesstrafe sei am Donnerstagmorgen in der Stadt Mizhi in der Provinz Shaanxi vollstreckt worden, berichtete der Nachrichtendienst China News. Zuvor habe das Oberste Gericht das Urteil bestätigt. Der Täter habe den Richterspruch nicht angefochten.