Schwedische Aufsichtsbehörden: Jobwerbung mit Meme "Abgelenkter Freund" ist sexistisch

Quelle: www.globallookpress.com

Schwedische Werbeaufsichtsbehörden haben die Firma "Bahnhof", die Dienstleistungen im Internet anbietet, wegen der Verwendung eines "sexistischen" Memes scharf kritisiert. Das Unternehmen habe in einer seiner Jobanzeigen in sozialen Medien ein bekanntes Bild aus dem Internet verwendet, das Frauen als "austauschbare Objekte" darstellt, hieß es in der Entscheidung der Behörde.