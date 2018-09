Wichtige Informationen gefährdet: NSA-Mitarbeiter hortet Geheimdokumente zu Hause – 66 Monate Haft

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA ist zu 66 Monaten im Gefängnis und drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden, weil er streng geheime Dokumente der NSA mit nach Hause genommen hatte.

Das Urteil wurde am Dienstag in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland verkündet. Nach Angaben des US-amerikanischen Justizministeriums hat der 68-Jährige Nghia Hoang Pho als Entwickler in der Einheit für spezielle Zugriffsoperationen für die NSA seit dem Jahr 2006 gearbeitet. Im Zeitraum von 2010 bis 2015 soll der in Vietnam geborene US-Amerikaner geheime Dokumente und Schreiben zu Hause aufbewahrt haben. Nach Angaben des US-Staatsanwaltes Robert K. Hur soll Pho die Geheimdienstinformationen der geheimsten Art gefährdet und dadurch die NSA gezwungen haben, wichtige Initiativen zum Schutz ihrer eigenen, auch operativen Fähigkeiten aufzugeben, und zwar zu großen wirtschaftlichen und operativen Kosten. Zuvor hat Pho zugegeben, dass er die Dokumente zu Hause aufbewahrt hatte.

