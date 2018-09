Lehrer will Mann heiraten - Katholische Schule zieht Vertrag zurück

Lehrer will Mann heiraten - Katholische Schule zieht Vertrag zurück (Symbolbild)

Der Umgang mit einem homosexuellen Lehramtsanwärter an einer katholischen Privatschule im Münsterland sorgt für Wirbel. Der Mann hatte am Gymnasium Mariengarden in Borken sein Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss sollte er dort als Lehrer angestellt werden. Als er dem Schulleiter von seiner Homosexualität berichtete und ankündigte, seinen Partner zu heiraten, sei das Vertragsangebot zurückgezogen worden.