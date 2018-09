Makrele schlitzt Anglerin die Kehle durch –sie überlebt, isst aber den Fisch nicht

Angeln als Zeitvertreib sollte entspannen – für ein Ehepaar wurde ein Angelausflug vor der australischen Küste bei Darwin aber ganz anders: Eine Makrele - ein Meter lang, zehn Kilogramm schwer - sprang mit 40 km/h aus dem Wasser und biss Belinda Bingham in den Hals.

Ihrem Mann, der sich zu ihr umdrehte, bot sich ein Bild wie aus einem Splatter-Horrorfilm: "Wir hatten beide im Moment keine Angelschnur im Wasser; ich war gerade dabei, Köder aufzuspießen und hatte darum von Belinda weggesehen", zitiert ABC News.

"Und dann liegt sie auf einmal auf dem Boden, direkt vor mir, mit ihrer Hand am Hals, und Blut fließt ihr zwischen ihren Fingern durch – schubweise."

Das Paar fuhr schnellstens zurück ans Ufer, wo Rettungsdienste die stark blutende Frau in Empfang nahmen. Die Wunde an Binghams Hals reichte fast bis zu ihrer Schilddrüse; mehrere große Blutgefäße und die Stimmbänder waren betroffen.

Als Folge der Verletzungen bei diesem bizarren Vorfall verlor die Anglerin vorübergehend ihre Stimme, und jetzt befürchten die Ärzte, dass sie irreversibel geschädigt sein könnte.

Alles in allem, hat Bingham Glück, am Leben geblieben zu sein. Dieses Glück hatte der Fisch nicht – er verendete an den Folgen des Aufpralls; verzehren wollte das Ehepaar die Attentäter – Makrele allerdings nicht. Der Appetit war ihnen irgendwie vergangen.

Mehr zum Thema Life of Aldi: Indonesischer Teenager treibt 49 Tage lang auf dem Meer und überlebt