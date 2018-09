Junge fällt aus dem neunten Stock – Mann aus dem achten fängt ihn auf

© Astanovka98@instagram Junge fällt aus dem neunten Stock – Mann aus dem achten Stock fängt ihn auf. Quelle: Astanovka98@Instagram

In der kasachischen Hauptstadt Astana ist am Montag ein kleiner Junge aus dem Fenster der Wohnung seiner Eltern im neunten Stockwerk gefallen, doch – so unglaublich es klingt – der Nachbar in der Wohnung darunter konnte ihn aufgefangen und in seine Wohnung retten.