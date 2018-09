US-Behörden nehmen Chinesen wegen Spionageverdacht fest

Quelle: Reuters US-Behörden nehmen Chinesen wegen Spionageverdacht fest (Symbolbild)

Die US-Sicherheitsbehörden haben einen chinesischen Staatsbürger in Chicago festgenommen, dem sie Spionage vorwerfen. Der 27-Jährige werde beschuldigt, im Auftrag von chinesischen Geheimdienstlern Informationen über Ingenieure und Wissenschaftler in den USA gesammelt zu haben, teilte das Justizministerium am Dienstag in Washington mit.