Japan: Frau versteckt toten Fötus fünf Jahre lang im Schließfach am Bahnhof

Quelle: www.globallookpress.com

Die Polizei Tokios hat eine 49-jährige Frau verhaftet, nachdem sie gestanden hatte, die Leiche ihres Neugeborenen etwa fünf Jahre lang in verschiedenen Schließfächern versteckt zu haben. Emiri Suzaki meldete sich am Montag bei der Polizei und erklärte, sie habe ihr Kind "vor vier oder fünf Jahren zur Welt gebracht" und ließ den Fötus in einem Schließfach liegen. Daraufhin fanden die Beamten eine Leiche, die in einen Plastiksack gewickelt war. Das Geschlecht des Kindes ist unklar.