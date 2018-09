Kanadische Ärzte fertigen im 3D-Druck neuen Schädel für krebskranken Hund

Quelle: Reuters Kanadische Ärzte entwickeln 3D-gedruckten Schädel für krebskranken Hund (Symbolbild)

Kanadische Tierärzte haben für einen neun Jahre alten Dackel, der an einem Gehirntumor litt, eine 3D-gedruckte Schädelkappe geschaffen. Was zunächst wie eine Beule aussah, entwickelte sich zu einem übernatürlich großen Hirntumor. Dieser breitete sich im ganzen Gehirn des Dackels aus und wuchs bis zur Größe einer Orange heran. Die Familie aus dem US-Staat Pennsylvania wandte sich hilfesuchend an einen kanadischen Tierarzt.