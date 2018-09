Mann lebt vier Tage lang mit Klinge im Kopf nach Messerstecherei und bemerkt es nicht

Ein Mann aus Südafrika hat vier Tage lang mit einem Messer im Kopf gelebt und das gar nicht gewusst. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Johannesburg. Der 25-Jährige wollte seinem Freund in einem Handgemenge helfen, als er einen Messerstich in seine linke Augenhöhle erlitt. Seltsam ist, dass der Mann diese Verletzung gar nicht bemerkte. Erst einen Tag später wandte er sich an einen Arzt, weil er Kopf- und Augenschmerzen hatte.