"Aquarius" ohne Flagge: Panama entzieht Rettungsschiff die Registrierung

Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer haben entsetzt auf Panamas Ankündigung reagiert, dem Rettungsschiff "Aquarius 2" die Registrierung zu entziehen. "Die Ankündigung verurteilt Hunderte Männer, Frauen und Kinder, die verzweifelt versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, zu einem nassen Grab", schrieben Ärzte ohne Grenzen (MSF) auf Twitter. Die Organisation SOS Méditerranée forderte die EU-Regierungen auf, zugunsten der "Aquarius" zu intervenieren.

Die "Aquarius 2" hatte am Sonntag vor Libyen weitere Migranten in Seenot aufgenommen. Nun sollen die ins südfranzösische Marseille gebracht werden. Frédéric Penard, Operationschef von SOS Méditerranée, begründete die Fahrt nach Marseille damit, dass dies nötig sei, um die Flagge zu wechseln. Die Organisation hat dort ihren Sitz und zuletzt längere Zwischenstopps eingelegt. Penard berichtete zudem, dass Italien und Malta dem Schiff erneut verweigert hätten, die Migranten in einem ihrer Häfen an Land gehen zu lassen.

In den letzten Monaten waren mehrere Rettungsboote – darunter auch schon die "Aquarius" – mit aus Seenot geretteten Migranten an Bord tagelang auf dem Mittelmeer blockiert gewesen. (dpa)

