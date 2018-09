14 Polizisten gelyncht: Berufungsgericht in Ägypten bestätigt Todesurteile gegen Islamisten

Ägyptens oberstes Berufungsgericht hat Todesurteile gegen 20 Islamisten wegen der Ermordung von Polizeibeamten aufrecht erhalten. Die Richter sahen es am Montag in der Hauptstadt Kairo als erwiesen an, dass die Männer im Jahr 2013 14 Polizisten "gelyncht" hatten. Auch 80 weitere zu lebenslanger Haft Verurteilte und dutzende Angeklagte mit kürzeren Haftstrafen müssen ihre Strafe antreten. Das Urteil ist endgültig und kann nicht angefochten werden.