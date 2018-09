Fährunglück in Tansania: Retter finden Überlebenden und bergen mehr als 220 Leichen

Retter haben nach dem schweren Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania mehr als 220 Leichen geborgen. Bis Sonntagmittag konnten 217 Opfer identifiziert werden. Zwei Tage nach dem Unglück sei ein Überlebender gefunden worden, teilte Verkehrsminister Isack Kamwelwe der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei ihm handele es sich um einen Ingenieur der Fähre, er sei in kritischem Zustand. Rund 100 Menschen waren direkt nach dem Unglück am Donnerstag gerettet worden.