"Essensterror-Welle" erreicht Neuseeland: Supermarkt ruft mit Nadeln präparierte Erdbeeren zurück

Quelle: www.globallookpress.com "Essensterror-Welle" erreicht Neuseeland: Supermarkt ruft mit Nadeln präparierte Erdbeeren zurück (Symbolbild)

Nach Berichten aus Australien über Nadeln im Obst sind nun auch in Neuseeland derart präparierte Erdbeeren gefunden worden. Die Supermarktkette Countdown rief am Sonntag australische Erdbeeren zurück. Die mit Nadeln gespickten Früchte aus Westaustralien seien in einem Countdown-Supermarkt in Auckland verkauft worden, teilte die Firma mit.