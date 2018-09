Superhirn aus München räumt bei Gedächtnismeisterschaft ab

Gedächtnissportler aus ganz Deutschland haben in Magdeburg ihren Meister ermittelt. Sie mussten sich mehrere Hundert Wörter, Bilder und Ziffern in nur wenigen Minuten einprägen. Dem amtierenden Gedächtnismeister Simon Reinhard aus München gelang es, seinen Titel zu verteidigen. Der 39 Jahre alte Gedächtnissportler erzielte bei dem Wettbewerb am Freitag und Samstag rund 6.800 Punkte - fast 1.000 mehr als der Zweitplatzierte. "Das war schon ein großer Vorsprung", sagte Organisator Johannes Mallow.