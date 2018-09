Tochter von Ex-US-Präsident Ronald Reagan offenbart Vergewaltigungserfahrung

Quelle: Reuters Tochter von Ex-US-Präsident Ronald Reagan offenbart Vergewaltigungserfahrung (Archivbild)

Mit einem erschütternden Bericht über eigene Missbrauchserfahrung hat sich die Tochter des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan in die Debatte über den Supreme-Court-Anwärter Brett Kavanaugh eingeschaltet. In der "Washington Post" schrieb die 65 Jahre alte Patti Davis, sie sei vor etwa 40 Jahren vergewaltigt worden. Ein Musikmanager habe sie damals in seinem Büro missbraucht.