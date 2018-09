Mindestens 97 Tote durch Cholera in Nigeria

Quelle: AFP Mindestens 97 Tote durch Cholera in Nigeria (Symbolbild)

Ein Cholera-Ausbruch hat in Nigeria mindestens 97 Menschen das Leben gekostet. Hunderte weitere Menschen in dem westafrikanischen Land seien infiziert, teilte das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen am Samstag mit. Eine Behandlung der Krankheit werde demnach durch die Aktivitäten der Terrorgruppe Boko Haram erschwert.