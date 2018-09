185. Oktoberfest beginnt in München

In München hat am Samstag das 185. Oktoberfest begonnen. Um 9 Uhr öffneten Ordner die Zugänge zur Wiesn mit Lautsprecherdurchsagen auf Deutsch, Englisch und Bairisch. Die zahlreichen Gäste aus dem In- und Ausland mussten sich aber in den Zelten noch einige Zeit gedulden, bis sie ihren Durst stillen konnten: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zapfte um 12 Uhr das erste Fass mit zwei Schlägen an und überreichte die erste Maß Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.