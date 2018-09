Tourist pinkelt in Yellowstone-Geysir – Festnahme wegen Verletzung mehrerer Sicherheitsregeln

Quelle: Reuters Tourist pinkelt in Yellowstone-Geysir – Festnahme wegen Verletzung mehrerer Sicherheitsregeln (Archivbild)

Ranger des Yellowstone-Nationalparks in den Vereinigten Staaten haben einen Touristen verhaftet, der in aller Öffentlichkeit in einen Geysir uriniert haben soll. Die Schändung der berühmten Quelle Old Faithful (auf Deutsch "Alter Getreuer") im Bundesstaat Wyoming wurde von einem Augenzeugen gefilmt und auf Facebook veröffentlicht. Die Aufnahme verbreitete sich rasant. Die Parkleitung bestätigte den Vorfall, weigerte sich aber, die Identität des Mannes preiszugeben.