Kanadische Firma sucht Cannabis-Verkoster

Der kanadische Cannabis-Händler AHLOT mit Sitz in Toronto sucht nach fünf Hanf-Kennern. Die Bewerber müssen mindestens 19 Jahre alt sein. Die Firma bietet den erfolgreichen Kandidaten einen regelmäßigen Job an, der höchstens 16 Stunden pro Woche in Anspruch nehmen wird. Das Gehalt beträgt 50 Dollar pro Stunde.

Die von AHLOT ausgeschriebene Stelle impliziert allerdings nicht nur das Verkosten unterschiedlicher Hanf-Sorten. Die erfolgreichen Kandidaten müssen die Branche in- und auswendig kennen. Die eingestellten Hanf-Kenner sollen dann Beiträge in den sozialen Netzwerken verfassen und bei Bedarf an Firmenveranstaltungen teilnehmen. Das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis in Kanada soll am 17. Oktober in Kraft treten. (The Star)

