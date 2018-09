Merkel: Wollen Lösung im Fall Maaßen im Laufe des Wochenendes finden

Quelle: www.globallookpress.com Merkel: Wollen Lösung im Fall Maaßen im Laufe des Wochenendes finden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angekündigt, schon am Wochenende mit den Koalitionspartnern CSU und SPD über eine Lösung im Fall des bisherigen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen zu beraten. Man wolle "im Laufe des Wochenendes" eine "gemeinsame, tragfähige Lösung" finden, sagte Merkel am Freitagabend vor Journalisten in München.