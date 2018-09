Nach massiven Protesten: Athen bringt Flüchtlinge aus Inseln zum Festland

Quelle: www.globallookpress.com Nach massiven Protesten: Athen bringt Flüchtlinge aus Inseln zum Festland (Symbolbild)

Um die völlig überfüllten Flüchtlingslager im Osten der Ägäis zu entlasten, hat die griechische Regierung zahlreiche Flüchtlinge und andere Migranten auf das Festland gebracht. Tausende sollen in den kommenden Tagen folgen. "Wir haben insgesamt 217 Menschen aus den Inseln zum Festland gebracht", sagte der Sprecher des Migrationsministeriums, Alexis Bouzis, der am Freitag. "Unser Ziel ist, in den kommenden zwei Wochen mindestens 3.000 Menschen aus den Lagern herauszuholen."