Mehr als 10.000 Handysünder bei bundesweiten Kontrollen ertappt

Beim ersten deutschlandweiten Aktionstag gegen Ablenkung im Straßenverkehr hat die Polizei mehr als 10.000 Handysünder ertappt. Insgesamt wurden am Donnerstag etwa 137.000 Fahrzeuge kontrolliert, wie Sachsen-Anhalts Innenministerium am Freitag in einer Bilanz auf seiner Homepage bekanntgab. Bundesweit waren gut 11.000 Polizisten im Einsatz.